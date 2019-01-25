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﻿牛 需要休息

2019-01-25 列印
劉德華
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1961、1973、1985、1997

整體：硬頸的牛今年要唞一唞，學習和合性處事，今年比較旺春夏出世的牛，秋冬牛發揮冇咁大。

財運/事業：唐符入命代表幻想、創作力和藝術、美術設計，如是做相關行業都有大進步。

姻緣：牛男面對異性感壓力大，對方帶給你的麻煩亦會比較多，要小心處理。

健康：如非必要，最好避免出席問喪拜祭場所，以免因沖犯煞氣，導致生病或招不幸事情。
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