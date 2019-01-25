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﻿虎 得到溫飽

2019-01-25 列印
關之琳
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1962、1974、1986、1998

整體：正所謂扮豬食老虎，兩者是合太歲和迎太歲，故獨斷獨行的虎被豬的合群改變而得到溫飽。

財運/事業：適宜做穩定工作如紀律性和政府工等；偏財運突破性不太高，要慎防投機和財務糾紛。

姻緣：有太陰星入命代表有女貴人幫忙，此生肖的男性桃花特別旺，女性桃花就保持穩定。

健康：要注意呼吸道尤其是氣管的小毛病，亦不宜參與講求速度的運動如揸快車，慎防意外。
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