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﻿兔 跳得更遠

2019-01-25 列印
佘詩曼
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1963、1975、1987、1999

整體：瞻前顧後的兔遇上隨遇而安的豬能互相配合，有機會在頒獎台上攞獎，努力一點可跳得更遠。

財運/事業：有將星代表兔仔的靈活，可在活動性多的工作大派用場，今年不利轉工，但有機會升職加薪。

姻緣：去年兔仔的桃花會比較旺，但豬年會回復平穩，機會較少但仍要好好把握。

健康：有五鬼星，容易出現失眠或令情緒變差，可多做運動，但小心撞傷、跌傷或扭場。
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