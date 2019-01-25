  • 2019年1月25日 星期五
  • 18º
  • 60%
熱門： 欺凌流感停課4000元膠樽回收機

日報新聞 > 娛樂

﻿龍 谷底反彈

2019-01-25 列印
梁詠琪
Previous Next

1964、1976、1988、2000

整體：屬龍的朋友今年能谷底反彈，有月德星代表女貴人，而在農曆七、八、九月特別旺，要盡量爭取機會。

財運/事業：有小耗星會有小破財，但整體財運亦不算太差；從事設計裝修和相關行業的人發展不俗。

姻緣：有紅鸞星主嫁娶婚姻，屬龍的朋友是十二生肖中最易嫁得出或娶得到，今年應好好把握。

健康：今年消耗過多需要適當的休息，鍾意長跑、爬山或劇烈運動的朋友有機會受傷，另駕車要小心。

後接P.132
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd