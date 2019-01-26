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張達明化老妝累自己遲收工

2019-01-26 列印
■張達明好感激新戲得各方好友相助。
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　　張達明監製兼主演的賀歲片《家和萬事驚》、戲中演吳鎮宇和袁詠儀（靚靚）女兒的蔡頌思，前晚在銅鑼灣某戲院包場邀請親友，達明、金玲和莫何儀等都有到場看戲。

　　達明笑謂要來看看觀眾反應，他在戲中要化老妝演爺爺，每次開工都要2小時去化妝，「最慘是落妝都花時間，我變了是最遲收工，但好開心得到鎮宇和靚靚幫忙，我又碌人情卡找來黃秋生、胡楓、鄭丹瑞等好朋友客串，真的拍得好開心。」蔡頌思對於與前輩合作坦言好有壓力，但幸好他們都樂於教她，還經常「萬歲」請食嘢。

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