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曾樂彤期待加碼派利是

2019-01-26 列印
■曾樂彤試做便利店店員。
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　　曾樂彤昨日變身朱古力便利店店員，自稱廚藝了得的她表示之前上關智斌煮食節目，獲對方讚廚藝正常，她又笑言試過其廚藝的都還健在，又續稱最拿手焗三文魚和烚蛋，她每朝跑完步都會親自煮早餐，和媽媽齊齊歎早餐。曾樂彤去年新入行未有資格派利是，不過她預告今個農曆年好榮幸可派開工利是。問到會否因今年成績好而派多些？曾樂彤表示會依照師姐許靖韻前年派利是的數目，未知是否要預5位數，但她也希望明年可再派多些！

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