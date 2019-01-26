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﻿《廉政風雲》戲勢如虹 青雲張家輝林嘉欣親筆揮毫拜早年

2019-01-26 列印
■麥兆輝(右二)率家輝(右)、青雲(左)等到深圳宣傳英皇賀歲片《廉政風雲 煙幕》。
■家輝認真親寫揮春，冧台下粉絲。
■家輝等《廉》片主角，將馬不停蹄往多地繼續宣傳。
■青雲演廉署調查主任，繼5年前電影《掃毒》後再與家輝合作。
■嘉欣親書「『廉』年有餘」。
■《廉》片遠赴澳洲多地取景，家輝在零下十幾度拍攝雪地鏡頭。
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　　英皇賀歲猛片《廉政風雲 煙幕》導演麥兆輝，日前與影帝影后劉青雲、張家輝和林嘉欣等該片演員，強勢登陸北京舉行發佈會，隨即展開內地巡迴宣傳之旅！首站是麥兆輝率青雲、家輝和嘉欣合組「超豪華拜年團」，旋風式抵深圳，有女粉絲成功突破防線，上台突襲熊抱家輝，難得家輝超淡定，不忘感謝粉絲厚愛，亦有即席揮毫，寫出「福壽『廉』綿」和「好運『廉廉』」等特色祝福語揮春拜早年，並親手送贈現場觀眾，同大家喜迎豬年！

賀歲猛片《廉政風雲 煙幕》台前幕後陣容鼎盛戲勢如虹，由麥兆輝執導、莊文強與黃斌監製，張家輝、劉青雲、林嘉欣和袁詠儀等影帝、影后傾力合演，將於大年初一(2月5日)在中港台同步開畫。

在內地宣傳之旅首站深圳，麥兆輝即場解答觀眾提問。談到有人覺得《廉政風雲》在春節期間上映有點奇怪，麥導認為，他覺得不一定要在最後講「恭喜發財」的電影才適合在春節檔上映。春節檔期就是要看一齣好看的電影，從這個角度來說，他們這齣電影就特別適合這個檔期上映！麥導講完這番豪情壯語，即惹來全場歡呼聲，也是對《廉政風雲》投下信心一票。

家輝被女粉絲熊抱

　　當日的互動環節就將現場氣氛推到最高峰，麥導、青雲、家輝和嘉欣等，即場拿起毛筆，寫出「福壽『廉』綿」、「好運『廉』『廉』」、「百『廉』好合」及「『廉』年有餘」等祝賀詞，並親手送贈現場的觀眾拜早年。家輝更發揮搞笑本色，又特別點名要送給一位正在飲咖啡的觀眾，巧妙地點出最出名的「入廉記」代名詞「飲咖啡」。

　　另外，他們跟現場觀眾大玩遊戲期間，有女粉絲成功突破保安防線，衝上台擁抱偶像家輝，全場嘩然。見慣大場面的家輝卻表現淡定，帶着微笑感謝粉絲的支持。眾人完成深圳站後，將馬不停蹄往廣州、東莞、惠州、廈門、珠海、蘇州及嘉興，繼續與各地觀眾見面！
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