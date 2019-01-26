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﻿《男朋友》結局咀足一分鐘 宋慧喬朴寶劍風騷慶功

2019-01-26 列印
■朴寶劍和宋慧喬在慶功宴上感謝工作人員。
■慶功宴上，有主角合照造型的蛋糕。
■二人雪地咀足一分鐘，鬼咁浪漫。
■37歲的喬妹被工作人員「集郵」時嘟嘴賣萌。
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  宋慧喬與朴寶劍主演的韓劇《男朋友》前晚播出大結局，二人終在雪地深情咀嘴，Sweet爆大團圓結局。上集提到宋慧喬向朴寶劍提出分手，結局篇講朴寶劍母親為要兒子與喬妹分手，向喬妹道歉。朴寶劍又向喬妹送上禮物，原來是她在古巴時穿過的高跟鞋和一封信，喬妹看過信後，即衝去找對方。

  喬妹在朴寶劍屋企附近公園找到他，喬妹表明心跡，兩人在雪地情深相擁，並互講「我愛你」，然後咀足一分鐘，刺激收視升至8.678%。朴寶劍和喬妹等台前幕後，前晚齊到一家餐廳舉行慶功宴，朴寶劍入餐廳前向Fans大派心心，喬妹則低調入場，在場內則相當親民，不斷與工作人員合照兼嘟嘴賣萌，一樣甚為風騷！圖：網上圖片
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