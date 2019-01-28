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﻿劉浩龍習慣全男班去旅行

2019-01-28 列印
■劉浩龍和沈卓盈大展廚藝。
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　　劉浩龍（師兄）和沈卓盈昨日一齊出席預祝新春活動。師兄透露早前全男班往北海道滑雪，邊食邊玩，問他可擔心對得男仔多會轉「取向」？他笑言：「我小學讀男校，已經習慣同男仔相處。」回來連續4日吃雞胸和蛋白，他成功減掉8磅，然後開戲和有機會再開演唱會。

　　沈卓盈則表示，農曆年通常放假和家人過節，並說與男友拍拖3年已有共識，家人亦沒對她催婚。與TVB約滿的她，暫以自由身接洽工作。
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