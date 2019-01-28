姜濤否認與長髮女拍拖
牛下女車神 兩日掃兩金
「牛下女車神」李慧詩發威，連續兩日在香港舉行的場地單車世界盃香港站奪金。前天在爭先賽力克各國對手摘下一面金牌後，李慧詩昨天愈戰愈勇，早上先在凱琳賽預賽留前鬥後，最後發力以小組第一名殺入決賽，至傍晚決勝...
2019-01-28
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加駐華大使麥家廉被革職 高談孟晚舟案連日失言
加拿大總理杜魯多周六宣佈，日前高調評論中國華為集團副董事長孟晚舟被捕事件而引起激烈爭議的加拿大駐華大使麥家廉（John McCallum），已被撤職。外交界人士及專家說，今次是加拿大政府歷來第一次把駐外大使革職。 杜魯多沒有詳細解釋作出這項決定的原因，只是說加拿大駐北京大使館特派團副團長倪杰民（Jim Nickel）會暫代麥家廉的職務，現時是加拿大在中國的代表。 麥家廉上周三在安大略省萬錦市舉行一個只招待華文媒體的記者會，指孟晚舟有強力的理據反對加拿大當局把她引渡到美國。這番講話引起一些人不滿，指他政治干預這宗案件。杜魯多翌日作出回應時，仍然力撐麥家廉。 麥家廉其後發表聲明...
2019-01-28
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菲臘親王發信 向交通意外傷者致歉
英國現年九十七歲的菲臘親王（Prince Philip）本月十七日在桑德林漢姆莊園（Sandringham Estate）入口附近駕駛一輛越野車時，自稱當時因陽光刺眼未能看清路面，導致座駕與迎面車輛相撞。 他當時戴着墨鏡，但沒佩戴安全帶。他兩日後收到來自警方，對於他沒有扣上安全帶的警告。 他對在意外中受傷的女子費爾韋瑟（Emma Fairweather）表示非常抱歉，並祝她早日康復。他在信中表示：「我對這次受傷深感抱歉（deeply sorry）」。 菲臘親王在信中署名時沒有加上頭銜，信中的下款僅寫下自己的名字「菲臘」，費爾韋瑟則稱讚親王的做法。
2019-01-28
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上林複式戶飽覽海景
港島區發展完善，其中大坑鄰近銅鑼灣，靜中帶旺，加上位處小學12校網及灣仔區中學校網，受不少家庭歡迎。是次介紹坐落於大坑道的豪宅上林，市場正有一個罕有複式放盤，面積1990方呎，三房一套間隔，廳大房大，...
2019-01-26
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「一供一」遭否決不足一個月 有線再提「四供三」籌4.6億
面對財困的有線寬頻（1097）本月初遭小股東否決「一供一」供股方案後，今「捲土重來」，不足一個月再次公佈新集資計劃，建議「四供三」籌最多4.655億元，同時向控股股東永升（亞洲）發行非上市長期可換股證...
2019-01-28
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莎拉接戰個人爭先賽 絕速衝金
昨於香港單車館揭開戰幔的場地單車世界盃香港站，港隊星將李慧詩今午將出戰女子爭先賽，她除了要活用戰術應付不同對手，更要把近年取得突破的「絕對速度」呈現香港觀眾眼前，力求在主場狂爆衝金！ 李慧詩(Sarah)昨於香港站登場，雖然夥拍隊友李燕燕在女子團體爭先賽初賽只排第十一位出局，但她今午一時將出戰主項女子爭先賽，誓要展現絕對速度！前港隊「鐵血女車神」黃蘊瑤形容，每名車手在起步後加速到最大極限時，所維持的最高速度就是「絕對速度」：「Sarah這類富經驗的選手能最擅用鑊場斜度和角度加速，提升絕對速度，爭先賽資格賽的200米計時賽就最能充分展現。」 Sarah上年七月便於日本...
2019-01-26
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nova 4極點全熒幕
除了鏡頭，HUAWEI亦敢於為手機嘗試不同全熒幕設計，既有劉海款式，亦見水滴造型，將於後日（1月30日）開賣的nova 4繼續走在潮流尖端，火速換上新興的開孔式全熒幕，賣相充滿新鮮感，配合Kirin ...
2019-01-28
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當今最紅尊尼組合成軍20年 嵐宣佈明年底解散 震驚東瀛
擁有眾多當紅日本男團的尊尼事務所，兩年前一哥SMAP解散之後，另一隊五人組合嵐就取代其地位，成為尊尼一哥，同時亦成為日本當紅的天團。但昨日嵐突然宣佈他們在明年年底就會停止活動，成員會個別發展，網民都相...
2019-01-28
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社論——減行政包袱 讓更多醫生上陣
連續兩年冬季流感高峰期，公立醫院前線醫護都怨氣大爆發，今年情況尤甚。繼護士上街示威後，醫生接力舉行申訴大會，昨天輪到醫管局職員投訴受「地獄更」欺凌，反映勞方壓力爆煲，孤立無援，而醫管局管理層反應遲緩，現在就要加快應變，增加醫療隊伍人力，與前線醫護一齊上陣，應付病人急增的危機。 昨天醫管局與醫學界隔空對話，局方主席梁智仁稱，可以考慮把病人調往康復院，紓緩公立醫院人滿之患情況，但醫學界立法會議員陳沛然反對，直指不可行，因轉院涉大量行政工作，會增加前線醫護的工作壓力，還招致病人不滿，他反建議醫管局減輕資深醫生的行政工作，讓他們也上前線抗流感。 醫管局有六千名醫生，但不少資深人員須...
2019-01-28
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伊時論事——韋達傳奇
在筆者仍未踏足賽馬圈時，已曾聽遇韋達這個名字。 一九九八年，從電視機看到這位花名為「德班魔鬼」的南非騎師策騎由愛倫訓練的「原居民」擊退澳洲代表「達拉是利」，為港歷史性地首奪香港國際瓶。 從二千年起，韋達便踏上其香港冠軍騎師之路，在往後的十三個季度所向披靡，強如柏寶、高雅志等高手都要俯首稱臣，在港更累積超過千八場的頭馬。有人認為他的成功在於其超凡的交際手腕，但他對自己事業的執著才最令人動容。近年他的成績有些下滑，不少馬迷都批評他年事已高，早應退下火線，但他沒有因這些冷言冷語而受影響，反而處之泰然。 韋達在香港超過二十年，早視這東方之珠為家，女兒Sheikara亦是永久居民，早...
2019-01-28
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