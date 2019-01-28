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﻿姜濤否認與長髮女拍拖

2019-01-28 列印
■姜濤稱與該位長髮女子是剛相識的朋友。
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　　本地男團Mirror成員姜濤昨早參與東華慈善障礙挑戰賽，談到日前被揭與長髮女子夜遊銅鑼灣，他否認對方是女友，「喺銅鑼灣撞到佢送佢上車，可能係角度問題令大家誤會。」經理人花姐笑道：「我發誓一定唔係（拍拖）。」問他與對方可有發展機會？姜濤表示要問花姐，花姐即謂：「我畀佢拍拖O架，但佢連腳傷都唔處理，點會有時間拍拖。」問姜濤恨拍拖嗎？他說經此事後，與女仔相處要小心，更不會想拍拖，因怕影響別人。
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