  • 2019年1月28日 星期一
  • 18º
  • 57%
熱門： 流感爆發醫管局豬年健身教練倫敦金

日報新聞 > 娛樂

與家人相處愛互窒 李若彤再扮小龍女冇壓力

2019-01-28 列印
■李若彤與曾志偉一見面即表現得好興奮。
■（左起）郭少芸、曾志偉和余安安齊出席盆菜宴活動。
Previous Next

　　李若彤與曾志偉等昨日出席盆菜宴活動。她表示農曆新年將舉家到東南亞旅行，不是為避年，只因爸爸離世那年媽媽不想待在家中，故8年前開始了農曆假期之旅。她笑稱與家人相處方式是互窒，外人不知道還以為他們不和諧，其實是特別的溝通方式和愛的表現。

　　談到她早前為內地節目再次扮演「小龍女」，問到可感壓力？李若彤坦言：「唔係第一次再扮小龍女，O依家已經冇壓力，反而95年扮嗰次真係有壓力。」她稱希望給大家一個美好回憶。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd