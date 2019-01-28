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G.E.M.柬埔寨食蟲嗌不停

2019-01-28 列印
■霆鋒與G.E.M.齊品嚐柬埔寨地道小食。
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　　謝霆鋒和鄧紫棋（G.E.M.）早前到柬埔寨拍攝《鋒味》，G.E.M.被封為「乜都驚」歌手。因她除了人以外的動物都害怕之外，霆鋒在「逼」她品嚐當地特色昆蟲料理時，更令她嗌到唔停口。二人還踢爆藝人之中誰最吃得，霆鋒爆《鋒味》女嘉賓當中，Angelababy一頓飯能吃3人的份量；而G.E.M.就爆潘瑋柏才是真的能吃，因他永遠都在吃的。而體重較上次現身《鋒味》時輕了6公斤的G.E.M.，又透露減肥秘訣及分享處事態度，她笑言：「我學會如何解決問題，心寬就體瘦嘛，哈哈！」

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