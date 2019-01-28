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﻿當今最紅尊尼組合成軍20年 嵐宣佈明年底解散 震驚東瀛

2019-01-28 列印
■日本人氣組合嵐昨日突然宣佈在2020年底休團，此舉形同解散，震驚日本藝能界。
■嵐五位成員拍攝短片宣佈停止活動，大野智（前中）透露早在17年6月已有此念頭。
■二宮和也（前左一起）、松本潤、大野智（後左一起）、相葉雅紀及櫻井翔自1999年開始組團。
■作為尊尼事務所最紅及最賺錢的團體，嵐於明年休團，對尊尼是一個大打擊。
■嵐出道20年，唱片及演唱會均大賣，如今決定停止活動，不少粉絲十分傷心。
■嵐五位成員，15年為宣傳演唱會拍攝月曆時，大晒其扮鬼扮馬天份。
■尊尼另一隊王牌SMAP於2016年12月31日正式解散，估不到事隔兩年，嵐會步其師兄後塵。
■二宮和也與伊藤綾子被傳好事近。
■松本潤與井上真央拍拖超過10年。
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擁有眾多當紅日本男團的尊尼事務所，兩年前一哥SMAP解散之後，另一隊五人組合嵐就取代其地位，成為尊尼一哥，同時亦成為日本當紅的天團。但昨日嵐突然宣佈他們在明年年底就會停止活動，成員會個別發展，網民都相信等同解散，令一眾嵐的fans更大受打擊。

















日本尊尼事務所一向都是當地最大最有權有勢的事務所，但隨着兩年前尊尼一哥SMAP散解，似乎其勢力已開始轉弱。SMAP解散之後，其師弟組合嵐（Arashi）就成為了最具人氣的尊尼組合，今年剛好是嵐成軍20周年的大日子。不過，嵐昨日突然在收費歌迷會網站公開了一條短片，五名成員松本潤、二宮和也、櫻井翔、相葉雅紀及隊長大野智均有現身，更親口宣佈到明年底嵐就會終止活動，無限期休團；雖然他們沒有用上「解散」字眼，但表明會個別發展，日本傳媒及網民都相信等同解散！

前年中萌解散念頭

  在昨日公開的短片當中，五子都表情沉重，隊長大野智先表示：「2020年是一條分界線，嵐五人各走各路好嗎？我們經過很多很多次的商討，這就是我們得出的結果。」大野智又稱他們決定停止活動，希望率先親口向多年來支持他們的fans表達，所以決定在歌迷會網站公開片段。他繼稱，早於2017年中開始，嵐的五名成員就開始討論停止活動的事情，而今年是嵐出道20周年的日子，明年則是2020年，他們覺得這是最適當的日子。雖然他們的決定好像很任性，但各自活動之後，大家可以更自由自在地生活。至於櫻井翔就表示：「很難用言語去形容自己的心情及對fans的謝意，在餘下的日子，會用全力表現出來。」

  嵐於1999年9月組成，同年以一曲《A.RA.SHI》出道，一直走紅至今。成員在演戲上成績亮麗，松本潤曾演出《流星花園》、《0.1無罪真相》等人氣劇集，二宮和也更曾拍攝荷里活電影，亦曾憑着電影《給兒子的安魂曲》封日本影帝。

削弱尊尼獨大地位

  由於嵐是現時日本最當紅的組合，他們突然宣佈休團，震驚日本藝能界，令無數「嵐粉」大受打擊。而早前嵐宣佈今年會開50場巨蛋巡迴大型演唱會，當時已有fans擔心他們會否是最後一次演出，最後竟不幸言中。

  而近日盛傳二宮和也與主播女友伊藤綾子好事近，伊藤已於去年辭去電視台的職位，又被拍到二人一起拍拖出街；另外，松本潤與井上真央亦頻傳今年會拉埋天窗喜事近，今次嵐宣佈解體，亦有fans估計會否與他們計劃結婚有關。至於尊尼事務所繼失去SMAP之後，明年再失去嵐，其勢力可能再削弱，而瀧澤秀明亦剛退出幕前，轉任尊尼新公司的社長，令尊尼以後去向更令人關注。

圖：網上及資料圖片
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