﻿當今最紅尊尼組合成軍20年 嵐宣佈明年底解散 震驚東瀛

擁有眾多當紅日本男團的尊尼事務所，兩年前一哥SMAP解散之後，另一隊五人組合嵐就取代其地位，成為尊尼一哥，同時亦成為日本當紅的天團。但昨日嵐突然宣佈他們在明年年底就會停止活動，成員會個別發展，網民都相信等同解散，令一眾嵐的fans更大受打擊。



































日本尊尼事務所一向都是當地最大最有權有勢的事務所，但隨着兩年前尊尼一哥SMAP散解，似乎其勢力已開始轉弱。SMAP解散之後，其師弟組合嵐（Arashi）就成為了最具人氣的尊尼組合，今年剛好是嵐成軍20周年的大日子。不過，嵐昨日突然在收費歌迷會網站公開了一條短片，五名成員松本潤、二宮和也、櫻井翔、相葉雅紀及隊長大野智均有現身，更親口宣佈到明年底嵐就會終止活動，無限期休團；雖然他們沒有用上「解散」字眼，但表明會個別發展，日本傳媒及網民都相信等同解散！



前年中萌解散念頭



在昨日公開的短片當中，五子都表情沉重，隊長大野智先表示：「2020年是一條分界線，嵐五人各走各路好嗎？我們經過很多很多次的商討，這就是我們得出的結果。」大野智又稱他們決定停止活動，希望率先親口向多年來支持他們的fans表達，所以決定在歌迷會網站公開片段。他繼稱，早於2017年中開始，嵐的五名成員就開始討論停止活動的事情，而今年是嵐出道20周年的日子，明年則是2020年，他們覺得這是最適當的日子。雖然他們的決定好像很任性，但各自活動之後，大家可以更自由自在地生活。至於櫻井翔就表示：「很難用言語去形容自己的心情及對fans的謝意，在餘下的日子，會用全力表現出來。」



嵐於1999年9月組成，同年以一曲《A.RA.SHI》出道，一直走紅至今。成員在演戲上成績亮麗，松本潤曾演出《流星花園》、《0.1無罪真相》等人氣劇集，二宮和也更曾拍攝荷里活電影，亦曾憑着電影《給兒子的安魂曲》封日本影帝。



削弱尊尼獨大地位



由於嵐是現時日本最當紅的組合，他們突然宣佈休團，震驚日本藝能界，令無數「嵐粉」大受打擊。而早前嵐宣佈今年會開50場巨蛋巡迴大型演唱會，當時已有fans擔心他們會否是最後一次演出，最後竟不幸言中。



而近日盛傳二宮和也與主播女友伊藤綾子好事近，伊藤已於去年辭去電視台的職位，又被拍到二人一起拍拖出街；另外，松本潤與井上真央亦頻傳今年會拉埋天窗喜事近，今次嵐宣佈解體，亦有fans估計會否與他們計劃結婚有關。至於尊尼事務所繼失去SMAP之後，明年再失去嵐，其勢力可能再削弱，而瀧澤秀明亦剛退出幕前，轉任尊尼新公司的社長，令尊尼以後去向更令人關注。



圖：網上及資料圖片