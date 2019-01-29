沙律亦說從未有女同性戀者向她示愛，「我真的想試試吸引到女同性戀者，但我肯定是鍾意男人的，不過，從細到大我鍾意的男演員都是同性戀的，（現男友是否也是那類人？）林耀聲不是同性戀的，他只是基界男神。」羅伊婷自言試過中學迷茫期，不知道自己性向時曾被女同志追求，嚇得她立即走避。
沙律憶中學拍拖：好驚青！
沙律亦說從未有女同性戀者向她示愛，「我真的想試試吸引到女同性戀者，但我肯定是鍾意男人的，不過，從細到大我鍾意的男演員都是同性戀的，（現男友是否也是那類人？）林耀聲不是同性戀的，他只是基界男神。」羅伊婷自言試過中學迷茫期，不知道自己性向時曾被女同志追求，嚇得她立即走避。
甲流高峰首宗 幼童腦炎亡
甲型流感在兒童間交叉感染，昨天出現冬季流感高峰期首宗兒童死亡個案。一名兩歲男童早前持續發燒及抽搐，本月二十日到天水圍醫院急症室求醫，其後轉送屯門醫院兒科深切治療部接受治療，磁力共振顯示男童出現急性壞死...
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中方：損害5G網絡發展 美國拉攏盟友封殺華為
美國將5G通訊視為新軍事競賽，根據《紐約時報》（New York Times）報道，美國秘密拉攏盟友禁止使用華為設備。 根據《紐約時報》（New York Times）報道，過去一年美國秘密促請各國防範華為和其他中資企業參與各地的5G網絡部署，美國並正起草行政命令禁止國內企業使用中國設備。美國政府亦警告各盟友，指未來六個月至關重要，因為各國正開始為新的5G手機網絡標售無線電頻譜，並決定要簽下數十億美元合約以建立基礎交換系統。 英國外交大臣侯俊偉（Jeremy Hunt）上周抵達華盛頓參加會議，當中討論到英國是否應同意美國總統特朗普政府的要求，禁止華為建造英國下一代的電腦與電...
2019-01-29
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斥「黃背心」製造混亂 法紅領巾萬人遊行
超過一萬人響應網上號召，星期日在法國首都巴黎上街參加「紅領巾」（Red Scarves）的遊行示威，與持續了十一個周末的「黃背心」抗爭運動打對台，指責「黃背心」示威者使用暴力及製造社會混亂。 參加這次反示威的群眾從市中心第十一區民族廣場出發，遊行到巴士底廣場。人們一邊遊行，一邊高叫「支持民主，反對革命」的口號，也有人揮動法國國旗和歐盟旗幟。 很多市民在中途加入。他們說，並非反對「黃背心」示威者的訴求，包括要求總統馬克龍的政府撥出更多資源協助低下階層及窮人；而是他們對過去兩個多月持續不斷的暴力衝突和破壞場面，感到煩厭和不安。其中一名女示威者說，他相信「黃背心」示威者有理由表達...
2019-01-29
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外望開揚市景 GRAND AUSTIN通透闊大廳堂
香港西九龍站一帶豪宅屋苑盡享鐵路便利。今次介紹位於車站附近的GRAND AUSTIN，乃是區內樓齡最年輕的屋苑，現時正有一個3房套單位放盤，實用面積903方呎，坐向正東，外望開揚的市區景致。 ...
2019-01-29
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Nvidia發盈警 股價急插17% 美企績差 杜指挫233點
美國政府暫時結束停擺，投資者焦點重回美企業績，由於大型機械公司Caterpillar業績遜預期，加上晶片製造商Nvidia調低去年第四季收入預測令股價大跌，美股開市急挫，杜指早段曾跌390點，低見24...
2019-01-29
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有耶穌無甩拖 藍月炒「紐」格
曼城前鋒加比爾捷西斯踏入一九年入球停不了，是球隊近期於各賽事八連勝的功臣之一。藍月目前氣勢如虹，今晚英超快車到訪正值頹勢的紐卡素有力反客為主，直取讓球主客和讓兩球「客勝」。 （Now621台周三凌晨4:00直播） 自去年尾擊敗修咸頓計起，曼城已經在不同戰線豪取八連勝，期間轟入三十三球僅失兩球，近六戰更是一球不失。 曼城領隊哥迪奧拿大讚麾下球員發揮出色，其中加比爾捷西斯在八連勝期間愈戰愈勇，踏入一九年更是入球如拾草芥，不同賽事上陣五次合共攻入八球。這位廿一歲巴西鋒將矢言目前正處於最佳狀態︰「這是我加盟兩年以來最好的狀態，現在我只會專注為球隊比賽，盡量爭取更多入球，務求...
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福井工藝之鄉
福井縣（Fukui）是日本的工藝之鄉，在此除保留着傳統越前手工技藝，隨着時代演變，更發展出許多精緻與創意兼備的產業。現在來到當地，除可在漆器產業會館一睹傳統職人的巧工，更可來到設計商店購買型格木器家品...
2019-01-29
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視帝突襲 街坊排隊興奮集郵 王浩信勁親民做師奶殺手
視帝王浩信(Vincent)早前拍完新劇《解決師》要挑戰動作戲份，搏命演出搞到手指骨折，仍負傷埋尾，非常專業。其後，Vincent接力為新喜劇《極道怪咖》開工，劇中佢周旋7位靚女對手，有如七星伴月。日...
2019-01-29
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社論——大閹割反餵飼 遏野豬橫行
港人嗟怨難覓立錐之地，野豬也一樣。隨着新界多年來不斷發展，衞星城市湧現，大批港人移入居住，野豬等動物失去棲息地，致令牠們遷入城市邊緣綠帶，不時入城亂闖，在行人路橫衝直撞，司空見慣。甚至搶掠途人的食物，出現人豬衝突，變成民生問題。如何控制野豬數目？當局似無板斧。 漁護署統計數字顯示，前年市民對野豬的投訴多達七百三十八宗，六年內大增兩倍多。數字反映兩個事實，一是野豬繁殖力強，數目大升；二是牠們在城市容易找到廚餘等食物，習慣與人為鄰。還有傳媒發現部份市民出於愛心，餵飼野豬，相信是令野豬大量繁殖的原因之一。 早年政府容許狩獵隊在新界村落和偏僻山林射殺野豬，為農民除害，保護農作物和人...
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潘頓睇好運才連捷
潘頓於剛周日大演帽子戲法後，明晚谷戰將策六駒兼甚多匹為牌面馬，估計又有機會連場數胡。他昨晨收操後表示，既有實力座騎在手必定全力拼盡，以爭取更多頭馬，而方廄「運才」和沈廄「醉多福」近績良好，他認為贏馬機會秤先。 「運才」上仗轉方廄初出跑四班谷草千二米，雖然早段居後，直路初段更一度無位上前，但當望空後即輕鬆越過對手，並以兩個多馬位之先贏馬，明晚跑同班同程，潘頓說︰「此馬轉倉時健康完全正常，所以立即就可操練，上場正是有備而戰，贏馬絕非意外。雖然牠在外地贏過中距離，但上仗贏短途的表現實在出色，今場再跑千二亦合理，而即使負磅加重，但因跑短途而影響較輕，有望連捷。」 「醉多福」季初取得...
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