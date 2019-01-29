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沙律憶中學拍拖：好驚青！

2019-01-29 列印
■沙律（左）與羅伊婷短褲上陣，大晒本錢。
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　　張沛樂（沙律）與羅伊婷穿上短袖運動褲，以純情學生妹形象錄影ViuTV節目《晚吹：女學生。吹水班》。沙律透露，讀中學期間拍過三次拖，「每次都好驚青」，就像在網上跟人談情，當一見面她便會即時避走到廁所或找朋友求助，完全不似拍拖！

　　沙律亦說從未有女同性戀者向她示愛，「我真的想試試吸引到女同性戀者，但我肯定是鍾意男人的，不過，從細到大我鍾意的男演員都是同性戀的，（現男友是否也是那類人？）林耀聲不是同性戀的，他只是基界男神。」羅伊婷自言試過中學迷茫期，不知道自己性向時曾被女同志追求，嚇得她立即走避。

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