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側田6月紅館開騷 籲歌迷準時入場

2019-01-29 列印
■側田拍攝海報時用藍色紗布包裹耳朵。
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　　側田將於6月14及15日舉行第八次紅館演唱會，他表示希望打造一個全新形式的個唱，更呼籲歌迷千萬要準時入場，因為他會以一take過的music background，以故事形式記載自己人生上半場的旅程，「opening唔只係故事嘅重點，仲係個大驚喜，好震撼，大家唔可以錯過，錯過會唔知故事講咩嘢！」

　　日前側田為演唱會拍攝海報，他將自小喜歡的英國卡通人物、經常受傷的「Mr. Bump」及梵高割耳的概念放在其中，希望令歌迷有新鮮感。

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