超儀認肥否認有喜 笑言似懷胎9個月

前晚，穿黑色連身裙的何超儀出席音樂排行榜頒獎禮，由於略為發福，傳媒上前恭喜她而超儀又開心地接受祝福，問到是否暫未能公布有喜？她笑言:「我也不知，恭喜住先，我有了9個月。」



超儀笑言，打算60歲時才生孩子，「現在有新科技，一位博士能令一位70歲女士有經期，所以我不用那麼快生。」追問她是否真的有孕？她否認說:「不是，我只不過是肥，肥到有點似有9個月身孕。哈哈！」而康華入行25年來首次以歌手身分出席頒獎禮並擔任頒獎嘉賓，她開心表示，推出幾天的新歌《拼火花》 MV在香港獲得十多萬點擊，而內地則有50萬點擊率。



