祖藍撇囡囡同老婆去旅行

王祖藍為首執導的電影《你咪理，我愛你！》到深水埗宣傳，他坦言所有賀歲片都是對手，所以電影快將上映非常緊張。而情人節是祖藍的結婚周年紀念，他會同太太李亞男去旅行。他說：「因為她坐完月可以吃生冷食物。（捨得囡囡？）唔捨得都要捨得，最緊要錫住媽咪先。」



對於日前與財爺陳茂波於社交網站直播收集網民意見，最終被網民送上過千個「嬲嬲」公仔。他說：「最重要當面表達到意見，既然可以當面質詢，梗係去問吓佢啦！」而他亦非常大膽直言無過濾問題，「基本上删除粗口後都講出嚟問，比較貼地啲。」







