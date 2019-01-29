﻿視帝突襲 街坊排隊興奮集郵 王浩信勁親民做師奶殺手

視帝王浩信(Vincent)早前拍完新劇《解決師》要挑戰動作戲份，搏命演出搞到手指骨折，仍負傷埋尾，非常專業。其後，Vincent接力為新喜劇《極道怪咖》開工，劇中佢周旋7位靚女對手，有如七星伴月。日前晚上，視帝聯同馮盈盈和張振朗等突襲大角咀拍外景，街坊知道靚仔Vincent駕到，非常興奮，紛紛落街排隊搵新一代「師奶殺手」集郵呀！



日前晚上7時，王浩信與劇中其中一位女友馮盈盈及張振朗齊現身大角咀拍劇。見視帝率先出場，劇中飾演黑社會大佬嘅佢拍攝由大廈步出，遇見朱敏瀚嘅場口。貴為視帝，Vincent兩take搞掂啦！小休嘅Vincent吸引師奶fans埋身「集郵」，佢來者不拒，仲同fans有講有笑，O氹到班街坊笑逐顏開。此時，有師奶fans喺三樓寓所猛影相又大喊「王浩信」，Vincent見狀向對方揮揮手，再親切說：「落嚟影吖！」有影帝親邀，女街坊唔使3分鐘就跑落樓成功集郵，見Vincent仲輕拍師奶手臂，感謝對方。影帝全無架子，唔怪得班姐姐影完一個又一個啦！



盈盈chok樣扮Madam



其後，輪到盈盈埋位嘞！新劇中，齊蔭盈盈演O記督察，要扮斯文淑女，「飛躍」盈盈笑說男友份外高興，仲想佢24小時都投入角色。呢場戲，Vincent為博「入冊」探望坐監嘅兄弟，刻意刑毁警車「呃監坐」，結果Madam型爆出動，以「孖葉」招呼。見盈盈和張振朗企圖追截表現激動嘅王浩信，但Vincent奔如猛虎，推冧「雪糕筒」後即掟磚刑毁警車，動作利落，表情肉緊，惜對手唔爭氣，第一次用手銬嘅盈盈表現生硬兼笨手笨腳，導演改叫臨記警察頂上，用手銬鎖犯。最後盈盈等人跑足三次才收貨，Vincent和盈盈火速緊張睇playback，見二人面露微笑，未夠11點就滿意收工啦！



採訪 : 張詠森