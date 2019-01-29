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﻿朱敏瀚乖仔變拳手

2019-01-29 列印
■26歲嘅朱敏瀚搣甩純情味扮拳手。
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  做咗10年乖乖仔、細佬角色嘅朱敏瀚，早前拍完新劇《好日子》、《C9特工》和《機場特警》後，近日在新劇《極道怪咖》中變cool爆「肌男」，特訓操肌，準備幾場赤膊上陣嘅打拳戲。
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