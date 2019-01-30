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﻿公開產後極速收身秘訣 栢芝食沙律跑步雙管齊下

2019-01-30 列印
■栢芝下廚整沙律，相當熟手。
■謝賢未有回應「前新抱」細仔出世紙曝光事件。
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　　張栢芝的第三胎「小王子」張禮承的出世紙日前曝光，父親欄留空，事後栢芝方面怒斥私隱受侵。

　　昨日栢芝回復笑容，在微博展示上周末整沙律做午餐的片段，片中見生完BB的栢芝已成功收身，臉龐及上半身都已回復纖瘦。栢芝入廚相當熟手，看來她平日不時親自入廚，片中她又提到平時會烚雞蛋再放入雪櫃，但都被囝囝吃光，她也在片中透露吃完自己親手整的沙律之後就會出去跑步，勤做運動難怪產後極速修身。

　　另外，謝賢前晚出席首映禮，但事先表明不受訪，未有回應前新抱栢芝第三子出世紙曝光一事。
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