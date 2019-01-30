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﻿韓娛樂公司女社長 涉性騷擾旗下男練習生

2019-01-30 列印
■多名受害者公開被性騷擾的過程。
■《Produce 101》第二季參賽者驚爆受女社長性騷擾。
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　　韓國人氣選秀節目《Produce 101》早前傳出即將開拍第四季，但昨日就有傳媒報道某娛樂公司的53歲女社長及其弟婦兼投資者，於去年9月28日，在日本東京一刺身店與六位男練習生聚餐時，撫摸他們的私隱部位，該六名練習生包括了第二季的參賽者。

　　代表律師表示遭性騷擾的練習生，因女社長及其弟婦的行為，心理受到傷害，至今仍在接受心理治療。六名練習生已向首爾中央地方檢察廳提出起訴，控告二人涉嫌性騷擾罪，同時申請解約，不過女社長及其弟婦否認上述指控，指練習生只是想跟公司解約而講大話。

圖：網上圖片
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