問到姜濤會否刪走自己IG的女性粉絲追隨者？在旁的花姐即謂：「等我嚟！」姜濤隨即擔心地說：「唔會啩！花姐。」至於他會如何選擇追隨者，在旁的Lokman笑謂：「佢只要是美食的帳戶或有優惠的便會跟隨。」姜濤也承認食物是最能吸引他的。
不捨盡刪社交網女粉絲 姜濤稱與緋聞網紅唔熟
問到姜濤會否刪走自己IG的女性粉絲追隨者？在旁的花姐即謂：「等我嚟！」姜濤隨即擔心地說：「唔會啩！花姐。」至於他會如何選擇追隨者，在旁的Lokman笑謂：「佢只要是美食的帳戶或有優惠的便會跟隨。」姜濤也承認食物是最能吸引他的。
港府急撥五億 撲醫護怒火
冬季流感高峰期，病人逼爆公立醫院，前線醫護人員疲於奔命，醫管局卻支援不足，怨聲四起。政府昨日宣佈一次性預留五億元撥款予醫管局，只要局方有需要，隨時向食衞局提出動用。食衞局局長陳肇始隨即召開記者會公佈，...
2019-01-30
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德國批評中方沒依法治國 王全璋顛覆國家罪成
德國政府就前日早上被判囚四年半的內地維權律師王全璋，發表聲明指中國應遵守依法治國的基本原則，尊重聯合國的相關決議，並貫徹中國領導層加強依法治國的目標。 內地維權律師王全璋被羈押超過三年半後，天津市第二中級人民法院一審裁定其顛覆國家政權罪名成立，判有期徒刑四年半，並剝奪政治權利五年。 四十二歲的王全璋自二○一五年七月被帶走後，至今已羈押超過三年半。案件上月在天津首次開審，王全璋是七零九案中最後一名被判刑的律師。 德國聯邦政府人權政策和人道主義援助專員科夫勒（Bärbel Kofler）發表聲明，並形容法院對王全璋的判刑是「完全不可理解」，指他多年來積極致力維護人權和法治，德國...
2019-01-30
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向加拿大提引渡申請 美國控華為及孟晚舟23罪
美國周一正式向加拿大申請引渡去年十二月初在溫哥華被捕的華為集團副董事長孟晚舟，司法部同日亦宣佈，對孟晚舟、華為及兩家附屬公司提出刑事起訴，控以二十三項罪名，包括進行電訊及銀行詐騙、盜竊商業機密、串謀妨礙司法公正，以及違反美國對伊朗的制裁令等。 美國司法部、聯邦調查局、商務部和國土安全部等官員周一舉行跨部門記者會，宣佈分別在西岸西雅圖和東岸紐約，提出十項和十三項控罪。司法部表示，採取司法行動是要捍衛法治與國家安全。 華為、孟晚舟及兩家附屬公司被控以二十三項罪名。華為、孟晚舟及其在香港的空殼公司星通技術有限公司（Skycom Tech）被控進行電訊及銀行欺詐；華為及其在美國的附...
2019-01-30
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議價空間稍擴 薄扶林豪宅睇樓成交量俱淡靜
港島南區薄扶林一帶豪宅，近一兩個月，無論睇樓還是成交表現也較為淡靜。其中指標豪宅貝沙灣有全海景的3房戶，於去年連車位叫價4500萬，最終以3700萬成交，較市價低約100萬。 位於薄扶林的兩個...
2019-01-30
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股票投資見紅 第四季蝕306億 外匯基金去年僅賺139億
去年股市表現波動，令外匯基金去年股票投資慘蝕，並拖累第四季業績見紅，季度虧損達306億元，全年計整體投資收入為139億元，按年大跌近九成半，回報率僅0.3%，遠遠跑輸通脹。展望來年，金管局總裁陳德霖表...
2019-01-30
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趁般茅決堤突襲 雙獅第一吼
車路士針對鋒線把握力不足問題引入阿根廷前鋒希古恩，此子今晚英超作客般尼茅夫首度與新拍檔夏薩特合作，兩大高手勢必擦出火花，聯手撕破般尼茅夫的豆腐防線，讓球主客和讓一球「客勝」值捧。（Now623台周四凌晨3:45直播） 希古恩在上場足總盃第四圈主場3:0勝錫周三時，首披車路士戰衣，雖無入球但在鋒線已發揮出牽制力，今仗首度與「夏神」合作誓聯手撕破般尼茅夫防線。 藍獅近四次到訪全勝 夏薩特盛讚這名三十一歲阿根廷中鋒：「他是世界頂級前鋒，正是我們缺少能夠一錘定音的射手。」而藍獅各賽事作客般尼茅夫已告四連捷共入九球，今仗客戰亦無礙他們爭勝。 主隊般尼茅夫上輪聯賽主場2:0勝韋...
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酒店變身藝術地標
酒店跨界玩藝術並非新鮮事，只是以往多是「住客限定」，公眾人士無法參與。最近在油麻地新開張的藝術精品酒店「東南樓」，卻推出多項歡迎公眾人士參與的藝術活動和展覽，化身親民藝術地標！ 早前記者率先預...
2019-01-30
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敢言大哥討厭吹捧自己唔寫衰嘢 67歲洪金寶 鄙視出偽自傳
剛過67歲牛一，三代同堂的香港著名武打巨星洪金寶勁開心。大哥一直以嚟對本地電影有好大貢獻，但近年已經開始減少接戲，之前他為林敏驄首次執導的賀歲片《如珠如寶》客串四日，林導演相當感激。大哥9歲開始拜入于...
2019-01-30
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社論——醫生排外 苦了病人
冬季流感虐肆，日前出現首宗兒童死亡個案。衞生防護中心監測顯示，幼兒為受感染的高危群組，現在抗流感工作，絕對不能鬆懈。政府昨天公佈一次性撥款五億元予醫管局，讓局方有需要時動用，增聘臨時人手，支援公立醫院的前線醫護人員，可說是及時雨，一來減輕他們沉重的壓力，也消消怨氣；二是給予流感病人更好的照顧。 俗語有云：「用錢解決到的問題，便不是問題」。政府去年和今年均向醫管局撥款五億，但流感高峰期醫護人員壓力爆煲問題依然；換言之，錢花了，問題仍在，即未有對症下藥，留下手尾。眾所周知，問題的核心，是公立醫院人手短缺，各界必須面對，否則年年流感殺到，醫護人員疲於奔命，病人也受苦。 醫管局前主...
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頭號目標——順勢寶竄勁非凡
常說「後追馬排外檔的影響不大」。其實除非是必定留至包尾之馬，否則排外檔起步而又要避免沿途走外疊的話，無可避免地要比正常留得更後，當然不會沒影響，只是相對於前置型馬來說，影響較小而已。 第八場二班一二○○米。此場大部分實力馬曾於本季329場次對壘過，當日的勝出者是「鄉村瑰寶」，「醉多福」則負個多身位屈居第二，今番再度同場交鋒，會否開出翻版Q？ 嚴格來說，「鄉村瑰寶」和「醉多福」上仗都已交出應有水準，反而「順勢寶」則沿途處境極之被動，今仗若有較好形勢，成績值得憧憬。 回看「順勢寶」上季尾在795場次二班此程取勝一役，受惠於排內檔起步，沿途可貼欄之餘，出彎前也不過落後領放馬四個多...
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