不捨盡刪社交網女粉絲 姜濤稱與緋聞網紅唔熟

Mirror的12位成員昨日出席活動，吸引了大班粉絲到場追捧。姜濤與網紅Anjan爆出緋聞，事後即取消關注對方的IG，他昨日澄清：「原本之前也沒有在IG追隨她，所以不存在取消關注，之前送她搭車也跟她不太熟，沒想過這些事會影響到那麼多人和身邊的人。」



問到姜濤會否刪走自己IG的女性粉絲追隨者？在旁的花姐即謂：「等我嚟！」姜濤隨即擔心地說：「唔會啩！花姐。」至於他會如何選擇追隨者，在旁的Lokman笑謂：「佢只要是美食的帳戶或有優惠的便會跟隨。」姜濤也承認食物是最能吸引他的。



