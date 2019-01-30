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Bob自製捐精合格書惹關注

2019-01-30 列印
■Bob在網上放了一張捐精合格書，更指他捐精多達十次。
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　　林盛斌（Bob）昨日突然在社交網上載了一張「合格書」，內容指39歲的他前日捐精，除了收到補貼金五千元外，亦有慰問金一千元，更有資料顯示他先後十次捐精，品質更達到A+級，Bob搞笑留言謂近日因搬屋，花費不少，所以走去捐精賺番呢兩個月的水電煤費，幫補家計。

　　事後Bob接受傳媒訪問，笑言只是開玩笑，利用圖片製作器玩一玩，估不到竟惹來朋友關注留言追問，包括高海寧同蔡卓妍（阿Sa）。

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