Baby幫兩歲「小海綿」 儲起利是錢

昨日，長駐內地搵錢的Angelababy難得回港為合作11年的商場出席新春活動。她在台上透露自覺很年輕，原來已經30歲。問到去年最快樂的事？Baby直言是兒子「小海綿」學懂說很多話，見證他每天在進步，並指早前帶「小海綿」跟朋友食飯慶祝兩歲生日，兒子只顧吃蛋糕而不願拍照。



Baby的新年願望就是希望身體健康，皆因她也患上感冒，亦知道最近流感肆虐，並希望豬年可多休息陪兒子。她說兒子未知何謂利是，「每次問他有沒有錢，他都說有錢在胳肋底，他還沒有理財概念，所以我會幫他儲起利是錢。」



