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張兆輝農曆年同太太去滑雪

2019-01-30 列印
■輝哥透露煞科翌日即上郵輪登台。
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　　前晚，一眾TVB新劇《黃金有罪》台前幕後舉行煞科宴兼年夜飯，張兆輝表示因為拍攝非常順利，所以30集長劇也能於3個月內完成，趕得切放假過農曆新年。

　　輝哥透露農曆年會跟太太到意大利滑雪。他笑說：「地方好，滑雪消耗好大，去度假都唔怕肥。」他透露因拍劇停操3個多月，隨後會加緊操練來應付之後開拍的電影。問到為何不到英國探望兒女，輝哥解釋英國不是假期，去也沒意思。再問子女不在身邊是否很不習慣？他說：「之前先同個仔講，佢去英國讀書咁耐，我一直都唔習慣。始終少咗個小朋友喺身邊，每一次送機都好唔捨得。」

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