﻿敢言大哥討厭吹捧自己唔寫衰嘢 67歲洪金寶 鄙視出偽自傳

剛過67歲牛一，三代同堂的香港著名武打巨星洪金寶勁開心。大哥一直以嚟對本地電影有好大貢獻，但近年已經開始減少接戲，之前他為林敏驄首次執導的賀歲片《如珠如寶》客串四日，林導演相當感激。大哥9歲開始拜入于占元門下學京劇，係七小福中大師兄，14歲出道，在圈中地位舉足輕重，問到會否出自傳時，大哥竟一口拒絕，仲非常抗拒只能隱惡揚善的偽自傳：「梗係唔得，寫親都係寫自己好嘢，我細時偷呃拐騙嘅嘢點會寫落去？我過唔到自己嗰關囉。」



戲中洪金寶飾演腦退化症老人家，匿喺老人院避世，期間笑話百出。問他如何揣摸角色？他大笑說做返自己：「我成日呆呆滯滯，講笑啫，家陣健康還好，就算有病都冇得擔心，要嚟就嚟，自己都唔識擔心，係旁邊嗰個擔心。老婆高麗虹成日要督促我，仲要受我氣，佢好辛苦，食嘢嗰陣呢啲唔得，嗰啲又唔得，我會好忟憎，會發脾氣鬧佢，然後佢會好委屈咁喊，佢咁容忍我真係好難得。」發完脾氣後，大哥會同老婆道歉。「我知佢對我好，減少少啦，o依家最多餐餐食排骨、豬扒、午餐肉湯粉絲，但有蔥花同味精。」



投資拍戲蝕到心痛



近年大哥靠感覺揀戲拍，坦認推咗好多戲，但強調未係半退休，問大哥仲想演咩角色？他想了想說：「最好情情塔塔，攬吓錫吓，哈！有牀戲就一流，但唔敢做，呢啲高手先做得到。或者有機會拍老人家嘅愛情戲，不過後生仔唔睇深度戲，未必鍾意睇黃昏戀，佢哋要食開心過癮快餐，後生仔唔食燉品。」曾經歷過港產片黃金歲月的大哥有感而發，「O依家拍本土電影好難，一部得500萬製作費嘅戲你想睇到乜呀？政府只係資助200萬已經好巴閉，所以我唔會投資電影，我乜都做過晒，以前開戲蝕咗好多，一諗就好心痛，又唔開心，唔順利做嚟仲乜？命中注定，上天派我嚟做蝕本嘢。」



寫假自傳過意唔去



大哥又形容平日不用開工便無所事事：「油雞滷味，行行企企，不過，感覺ok嘅，起身食嘢、睇電視、瞓覺，小朋友咁好精力，我只可以玩孫，坐喺旁邊陪佢哋玩一日，湊唔掂喇。」問到可會寫自傳？他即耍手擰頭：「自傳寫親都好嘢，吹噓自己點賣力，點食胡，偷嘢、強姦、打劫奉旨唔寫落去，失真嘅！好多年前有人叫過我寫啦，坦白問心我過意唔去，我細時偷呃拐騙點會寫上去？不過，呢啲都係打個比喻啫，以前可以話我壞，話我百厭，不知廉恥乜都有，睇吓用乜眼光去睇。(寫咗先唔出版？)唔得，會畀人偷嚟出版，遲啲先算，(係咪曳嘢唔想俾太太知？)知道又點？都幾十年前，我成長做咗咁多就咁多，呢啲佢都唔接受點捱呀。」



唔知點安慰范冰冰



另外，問到有否安慰涉逃稅的好友范冰冰？他強調，「我點安慰佢呀？坦白講，唔通話俾人告唔使驚，我撐你，叫佢加油？撐乜呀！大家朋友幫唔到佢講乜，當你一講嘢，啲人又談論范冰冰同洪金寶一大堆嘢，而且邊聯絡到佢呀？」大哥帶點火火哋埋怨：「把口生喺人哋度，無論幾荒謬，只要有人信就變事實，如我坐輪椅去超市買嘢時俾人影到，就俾人話洪金寶殘廢。正如啲人同我合照，女就話洪金寶叫雞，隔離係妓女；男嘅就話嗰個係帶佢去叫雞嘅馬伕，只要放上網啲人就會信，做藝人好無奈，但都無奈咗幾十年，可以點？」



採訪：方騫平