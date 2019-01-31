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﻿《廉政》拉隊行花市造勢張家輝：新年不一定睇笑片

2019-01-31 列印
■青雲、家輝和嘉欣由保安護駕現身維園行花市。
■青雲等齊宣傳合演的賀歲片《廉政風雲 煙幕》。
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　　劉青雲、張家輝和林嘉欣昨天現身維園年宵花市，宣傳英皇賀歲猛片《廉政風雲 煙幕》，吸引不少巿民圍觀。

　　青雲和家輝很少到維園花市，青雲說以往家中會擺桃花，近年無位放沒有再買了。家輝則謂，年青時行花市會吃魚旦豬皮感受新年氣氛；嘉欣則有十多年未行過花市了。

　　談到《廉政風雲 煙幕》題材嚴肅，可有信心撼贏其他賀歲片對手？信心十足的家輝說：「咁先正！有個性又有內涵，新年不一定睇笑片。」至於會看哪一部片？他笑稱：「邊套有飛就睇邊套啦，喬裝入場視察觀眾反應都唔錯。」青雲亦直言有信心，更認為大家有好成績就開心；嘉欣則說會帶兩女入場睇戲。
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