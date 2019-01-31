﻿Stephy預告過年跟男友去旅行

鄧麗欣（Stephy）前晚和唐詩詠出席一公開活動，Stephy笑言鍾意跑車飛馳的速度感，但男友「王子」有時會叫她駕駛得慢一點。有傳她在台灣置業跟男友築愛巢，她否認說：「冇咁快，冇睇過樓，淨係睇鋪位想開飲品店分店。」她亦透露農曆年會跟男友去旅行。



唐詩詠亦說喜歡駕車，提到懂得玩賽車的男生好吸引，她笑言：「相信要喺賽車場先識到。」她續稱，未試過在農曆年被催婚，雖然她的爸爸擔心她「嫁唔出」，但唐詩詠認為感情事只能隨緣。