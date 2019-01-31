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﻿勝利與涉打人夜店劃清界線

2019-01-31 列印
■勝利曾投資的夜店爆出毆打和涉性侵事件。
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　　韓國天團BIGBANG成員勝利有份投資的夜店Burning Sun，被爆出去年11月發生毆打及女顧客遭性侵事件，夜店前晚發聲明承認有人員涉毆打懷疑性騷擾女客人的金姓男子；金某則稱當時幫助店內一名被性騷擾的女客人脫困，卻被夜店保安及張姓理事拉出店外痛毆。

  昨有韓媒指勝利上周已辭任該店CEO職位，疑似和該店醜聞劃清界線。
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