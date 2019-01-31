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﻿79歲吳耀漢腎臟功能剩一成

2019-01-31 列印
■吳嘉龍擔心吳耀漢病情，並說會負起做仔責任。
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　　現年79歲的吳耀漢前晚與太太及兒子吳嘉龍，出席賀歲片《如珠如寶》首映禮時透露，半個月前因嚴重腎衰竭入院做手術，以便日後接受洗肚（腹膜透析）治療。

　　吳耀漢稱，他的身體仍然很虛弱，腎臟功能只剩十分一，奈何因年紀大，未能承受換腎手術，故每日洗肚4次，每次1小時，休息數星期後可以再拍戲，但每日只可拍6小時，一來易攰，二來要定時洗肚。吳嘉龍坦言好擔心爸爸的健康，日後會更用心照顧爸爸。
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