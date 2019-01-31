﻿唔似新手 影后激讚首執導電影 毛姐提名祖藍 最佳新導演

王祖藍處女執導歌舞賀歲電影《你咪理，我愛你！》，搵來影后毛舜筠演出其中四個單元，毛姐話最初只想演其中一個，因擔心應付唔到載歌載舞戲份，點知拍落發覺幾好玩，仲大讚祖藍呢個新手導演完全唔似第一次，「我直情唔記得咗佢係新導演嚟，我會畀佢好高分，提名佢做最佳新導演呀！」展望新年，毛姐仲催祖藍在BB和電影作品方面都要努力生產，祖藍亦承認有三年抱兩打算，仲好感激有毛姐呢啲咁值錢嘅演員幫手，令佢袋咗好多錢落袋，賺晒！



毛姐話最初看到《你》劇本時，被「失婚婦人」故事吸引，「作為演員嗰段係好有發揮，我本嚟同祖藍講淨係演呢段，但係佢唔肯，唔知點解佢咁有信心叫我又唱又跳，我自己都冇信心做到，啲對白就咁唱出嚟得唔得㗎？但係慢慢佢教咗我技巧，唔知係咪佢係跟Teresa Carpio（杜麗莎）學，佢教我時好似扮緊老師咁；同埋聽聽吓啲歌，係會愈聽愈鍾意。我哋之前又溝通好多，所以拍得好順利。」祖藍就解釋，因早已收到風毛姐其實唱跳都了得，「首先我同好多觀眾好耐無睇過毛姐演喜劇，同埋『失婚婦人』嗰段要令到觀眾又笑又喊，冇番咁上下功力唔會演到，仲有毛姐其實學咗跳舞好耐，仲有好多人未必知，佢好鍾意粵劇，今次有啲戲份都幾似唱粵劇㗎！」



毛姐提點效果佳



對於祖藍這個新手導演，毛姐評價甚高，「呢套戲本身係舞台劇嚟，而10幾年前係佢由英文版改編成廣東話版，所以好熟識同鍾意呢個戲，佢對呢個戲一定好了解，事前工夫亦都好足，所以拍嘅時候我直情唔記得咗佢係新導演嚟。（咁畀佢幾多分？）我會畀佢好高分，提名佢做最佳新導演呀！不過佢話今年唔參加住，咁我留番出年先提名啦！」祖藍就好謙咁話，其實是毛姐這些有經驗的演員提點，令套戲有現在更好效果，「好似『失婚婦人』嗰段，我最初個版本係跟舞台劇咁拍，得毛姐一個去演，但係毛姐提我唔夠電影感，最終重拍加咗觀眾同評判落去，效果真係差好遠，呢啲就係毛姐呢啲演員值錢嘅地方，呢套戲裏面好多演員都好似毛姐咁袋錢落我袋，我真係賺晒㗎！」



祖藍想三年抱兩



談到農曆年，毛姐就話已經約好一家外遊，「我最滿足同享受，就係啲女咁大個，仲話一家人去旅行係最開心嘅。」所以豬年，毛姐除了希望繼續跟祖藍呢啲新導演合作，拍多啲好戲畀觀眾欣賞，同埋曲奇餅店生意更好外，最重要是做到各方面平衡，「雖然好多人話買唔到餅，但如果人手製要大量生產，我怕自己會太忙，拍唔到戲，又陪唔到屋企人，所以會平衡三方面去諗。」問到祖藍豬年願望時，毛姐即話：「快啲生多啲，BB同電影都係啦！」祖藍亦同意，「最快都要三年抱兩，因為亞男係開刀，唔可以太快生。豬年會以家庭行先，唔會接離開香港太耐嘅工作，好彩拍內地綜藝節目去幾日就返。至於電影方面，首先希望呢套戲觀眾會鍾意，其實我手頭上已經有幾個劇本，睇吓呢個反應再決定開邊套先，幕前方面竟然有兩套文藝片搵我，我當然會試吓啦！」



撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 形象：Dicky Lee(祖藍)



髮型：Ted Yeung @ i i Alchemy hair & nail(祖藍)、Dominic@Orient4(毛姐)



化妝：jjshuchen@yahoo.com.hk(毛姐) 服裝：JNBY(祖藍)、Theoryz(毛姐)



場地：香港屯門貝爾特酒店