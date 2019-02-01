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一家五口溫馨滿載 茵媺捱夜製實體相簿

2019-02-01 列印
■封面相係佢哋上年新年裝嘅全家福！
■陳豪及子女齊看相簿，幸福滿瀉。
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　　陳豪和「索妻」陳茵媺（Aimee）向來重視家庭生活，並爭取時間陪伴3位寶貝仔女成長，一家五口十分溫馨。

　　Aimee前晚在社交平台稱終於完成共180頁、2,000張相的實體「2018年度家庭相簿」，所有相片均由Aimee親自認真挑選而成，而且已經捱了很多個夜晚，但認為非常值得，封面相就揀咗去年着住新年裝的全家福，一家人溫馨滿載。她現在可以隨時打開、欣賞到她的4位寶貝在過去一年的開心回憶，有網民大讚Aimee做法好難得，因為這個時代冇咩人會曬相保存，覺得照片要沖印出嚟，先有真實感！

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