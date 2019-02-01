52歲的葉子楣突然痛失至愛，而呂錫照位於銅鑼灣的醫務所就交由同是脊骨神經科醫生的兒子呂浩賢打理。有指葉92年認識呂醫生，兩年後拍畢電影《地下裁決》後便絕跡娛圈，過平淡生活。
52歲葉子楣同居男友猝逝
52歲的葉子楣突然痛失至愛，而呂錫照位於銅鑼灣的醫務所就交由同是脊骨神經科醫生的兒子呂浩賢打理。有指葉92年認識呂醫生，兩年後拍畢電影《地下裁決》後便絕跡娛圈，過平淡生活。
鴨仔團湧現 入侵中大校園
潮流興深度遊，內地旅行團最近喜歡體驗本港大學生活，卻引起學生反彈。有中大學生投訴，過去兩周校園內湧現「鴨仔團」，一車一車到來，大批旅客在飯堂用膳，佔用一半座位，更有旅客登上免費校巴，參觀各書院，阻礙上...
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會談前拍照沉默不語 中美貿易談判氣氛繃緊
中美在華盛頓展開高級別貿易談判，由國務院副總理劉鶴率領的中方代表團前往美國，與美國貿易代表萊特希澤為首的美方團隊磋商。雙方代表在會面拍照時段靜坐不語，氣氛繃緊。預料特朗普會後見劉鶴。 中美代表團於白宮...
2019-02-01
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流浪狗闖馬拉松賽場 愛心選手抱着跑畢全程
泰國西部叻丕府一名四十三歲馬拉松選手，本月二十日參加比賽中途發現了一隻走失的小狗，隨後她抱着牠跑到了十九英里（大約三十點五七千米）外的終點，並且收養了牠。 據悉，四十三歲的凱吉拉（Khemjira Klongsanun）在泰國西部參加馬拉松比賽跑到七英里左右時，注意到其他跑手正在躲避一隻髒兮兮的小狗。但是愛心爆棚的凱吉拉放慢了自己的腳步，跪在路邊，溫柔地把顫抖的小狗哄到自己身邊，並且將牠抱起。 由於附近沒有民居，也沒有遊客，凱吉拉意識到這隻小狗可能是迷路或被遺棄了，她擔心小狗會被參賽者踩傷，又或者繼續在荒野中掙扎求生。於是凱吉拉抱起小狗，一手抱着牠，一邊繼續完成賽事。結果，...
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屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手再錄減價成交個案，香港置業首席高級營業經理林健偉表示，將軍澳維景灣畔8座低層A室，面積498方呎，兩房間隔，座向西南，原先叫價780萬，議價後以748萬易手，呎價15020元...
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fb業績佳早段漲逾一成 美股回落 杜指跌50點
美股三大指數繼周三急升後，周四早段個別發展。社交網站facebook去年第四季業績勝市場預期，盈利創歷史新高，刺激該股股價周四早段曾大升逾一成，帶動納指亦漲逾1%。 中美高層正就貿易協議談判之...
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美國新星爭開齋 萊比錫必攞「威」
RB萊比錫上輪德甲作客4:0大勝杜塞爾多夫，該仗更是新援泰拿阿當斯的處子戰，這位十九歲美國新星更承諾會盡快取得處子球，今晚聯賽作客近況欠佳的漢諾威正是千載良機，一於敲客勝。 （Now670台、有線611、651台、FOX+周六凌晨3:30直播） 由紐約紅牛來投的泰拿阿當斯在上場處子戰雖然未有入球及助攻，不過打足全場、交出一次關鍵傳送、三次攔截成功等數據，已令教練雲歷克甚為滿意︰「此子年紀輕輕已是紐約紅牛的主力，適應方面沒有問題。」 這位十九歲美國國腳則承諾會盡快在新東家取得入球︰「今次轉會是我職業生涯一大挑戰，希望可盡快為球迷送上士哥。」 漢諾威易帥首戰難靠 對手漢...
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嵌入式焗爐 零油煙味
廚房最怕一陣油煙味，德國百年廚電品牌Küppersbusch新發表的嵌入式焗爐，特別運用專利技術，將焗製食物時所產生的油煙轉化成潔淨水分，防止廚房變成油煙區！ 文：阿卓爸爸圖：蔡建新產品查詢：2806...
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穩守股市樓巿 遊名勝要小心 李丞責教你豬年 趨吉避凶法
己亥豬年就快到，著名堪輿學家李丞責博士先以19年運程書名恭祝有情人「豬聯璧合」，搵錢的人就豬籠入水。他表示今年有很多大事要注意，除了股巿、樓巿是穩守的一年，貿易戰和稅項問題將有方案解決。因病星和災星在...
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社論——重振鐵腕監管才可挽信心
沙中線月台層板鋼筋被剪風波，獨立調查聆訊剛結束，未知責任誰屬和如何補救，又爆出南北兩面連接隧道及列車停放處有大量施工資料不知所終，承建商涉擅改圖則和施工方法，以致政府無法發出「滿意紙」。沙中線再爆醜聞，再次動搖公眾信心，市民質疑為何建造一條鐵路，不斷有人不依規則，擅自妄為，而港鐵監控失敗，事態愈見嚴重，涉事各方都必須吸取教訓。 按照規則，承建商每完成一個關鍵工序，均須向港鐵填寫提交「檢查及測量申請表格」，由港鐵檢驗妥當，才可展開下一個工序。港鐵去年四月已向承建商發出「不符合通知書」，一直催交表格，至近日仍未有下文，而在這九個月內又容許承建商持續開展多個新階段工序，實在匪夷所...
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馬場浮世繪——南非方面承認管理疏忽
上周六越洋轉播賽日「大都會錦標賽馬日」，因有四匹參賽馬臨場轉換騎師，而香港馬會沒有即時收到有關方面通報，待至賽果作實後才獲知易配消息。香港馬會最後決定將該四匹參賽馬為非出賽馬，所有投注在四駒的注碼均獲退款。 日前香港馬會收到南非合作夥伴Phumelela Gaming & Leisure發出的聲明，解釋今次事件乃管理疏忽，引致有關消息未能即時通知所有合作夥伴，他們事後立即召開內務會議，並重新檢討有關騎師更換程序，確保日後管理和訊息傳遞上的錯誤不再出現。而其行政總裁亦表示，感謝夥伴一直以來支持，並已了解今次事件，保證同一情況不會再發生。 馬場浮世繪
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