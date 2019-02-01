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52歲葉子楣同居男友猝逝

2019-02-01 列印
■葉子楣與呂錫照相戀26年。 資料圖片
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　　當年有「波霸」之稱的葉子楣，於八、九十年代紅極一時，息影廿多年，昨日有報道指跟其相戀26年的同居男友、脊骨神經科醫生呂錫照，去年11月乘坐飛機往美國途中突然心臟病發猝逝。

　　52歲的葉子楣突然痛失至愛，而呂錫照位於銅鑼灣的醫務所就交由同是脊骨神經科醫生的兒子呂浩賢打理。有指葉92年認識呂醫生，兩年後拍畢電影《地下裁決》後便絕跡娛圈，過平淡生活。

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