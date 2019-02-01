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﻿賀新春推出一個月免費任睇 myTV SUPER美亞電影點播組合今日上架

2019-02-01 列印
《西遊記之月光寶盒》 主演 : 周星馳、莫文蔚 故事大綱：孫悟空護送唐三藏去西天取經，半路和牛魔王合謀要殺害唐三藏，並打傷紫霞仙子搶走了月光寶盒。觀世音聞訊趕到，欲除掉孫悟空免得危害蒼生。唐三藏慈悲為懷，願以命相換，觀音遂令悟空五百年後投胎作人，贖其罪孽。
《西遊記之仙履奇緣》 主演 : 周星馳、朱茵 故事大綱：至尊寶使用月光寶盒回到五百年前，紫霞仙子把至尊寶的月光寶盒搶走並給至尊寶三顆痣標記，之後至尊寶屈服於紫霞仙子，並相約月圓之夜與紫霞仙子回去救白晶晶。
《算死草》 主演 : 周星馳、葛文輝 故事大綱：清代名嘴大狀陳夢吉到香港接辦一宗棘手殺人冤案，在洋人大法官面前扭盡六壬，死都拗番生，以過人才智挑戰西方法理和玩死貪官污吏。
《千王之王2000》 主演 : 周星馳、張家輝 故事大綱：重案組探員梁寬受命以臥底身份混入老千「法拉利」旗下，因為被「初戀」破壞而向女友的姐夫，大老千黃師虎拜師，以求打敗法拉利。
《新精武門1991》 主演 : 周星馳、鍾鎮濤 故事大綱：來港投親不遇的劉星與小偷瀟洒因誤會而結識，為了贏取千萬港元的世界自由搏擊大賽獎金，二人攜手尋師學藝，結果誤拜「精武門」傳人「霍家拳館」，在師兄妹感情糾紛中被誣陷而被逐出師門。
《追影》 主演 : 吳鎮宇、吳佩慈 故事大綱：明朝末年，天下大亂，黑白兩道高手為爭奪「太祖開國秘寶」藏寶圖齊聚京城，關外第一高手葉赫長弓和來自琉球的忍者明月心也因不同目的來到此地，眾人爭奪之際，藏寶圖突然神秘失蹤。
《保持通話》 主演 : 古天樂、徐熙媛 故事大綱：單親媽媽Grace在開車載其女兒婷婷上學後，被匪徒霍德能綁架，匪幫在她家搜掠後把她鎖在荒地一個舊貨櫃中。驚慌失措的Grace盡力接通一部已被砸毀的電話，奇跡地連線到財務公司職員阿邦的手機。
《証人》 主演 : 謝霆鋒、張家輝 故事大綱：唐飛在追捕通緝犯張日東時發生嚴重車禍，之後更開槍誤殺了一名小女孩，沉痛的他終日活在陰霾裡。檢控官高敏親眼目擊大女兒被唐飛開槍打死，從此她的愛就只能寄放於小女兒丁玲身上。
《聽風者》 主演 : 梁朝偉, 周迅 故事大綱：講述一位具有特異功能的奇人，在兒時的一場意外中雙目失明，但卻具備超越常人的能力，面臨拯救特情單位701的艱難任務。
《頭文字D》 主演 : 周杰倫、黃秋生 故事大綱：日本秋名山上的清晨，一輛豐田出產的中古車AE86優美地在下坡道飛馳，車內神秘車手的飄移車速使人吃驚。
《讓子彈飛》 主演 : 周潤發、姜文 故事大綱：花錢捐得鵝城縣長的馬邦德攜妻、師爺及隨從走馬上任，途中遭遇馬賊「張麻子」一夥伏擊，隨從盡死，唯夫妻二人僥倖活命。馬邦德為保命，謊稱自己身無分文，只有當上縣長通過搜刮民脂民膏才有錢。
《龍鳳鬥》 主演 : 劉德華、鄭秀文 故事大綱：瘋狂喜愛珠寶的城中名流盜太答允下嫁名公子Steve，暗地部署偷珠寶的計劃。當盜太眼見成功搶得名貴珠寶之際，突然出現另一夥人以一模一樣的手法搶去珠寶，此人正是盜太已離婚的丈夫盜生。
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撰文:本報記者
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