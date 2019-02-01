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過年又去滑雪 ﻿梁漢文﻿﻿拖老婆急買裝備﻿

2019-02-01 列印
■梁氏夫婦都着得好有型，喺街頭行，畫面好靚。
■梁炳一買完嘢落嚟就見到記者，好眼利。
■去年初，梁炳因酒駕惹官非。
■前年梁炳開音樂會，老婆當然現身支持。
■梁炳主力睇衫褲，每件褸都會揭出嚟睇。
■梁太就睇配件。
■兩公婆搭的士走，梁炳開埋車門畀老婆上車先。
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　　香港娛圈中人好多滑雪之友，始祖有林海峰同梁朝偉夫婦，而滑雪好叻嘅郭偉亮都話近年好多港星愛上滑雪，包括許志安同梁漢文，兩人不久前先去完，相信梁炳好快又去過，因為見到佢同老婆去咗買滑雪裝備。採訪：梁志明

　　舊年嘅梁炳都幾黑仔，年初因醉駕被判160小時社會服務令及停牌兩年，年中同朋友book房睇世界盃又叉錯腳仆親額頭搞到爆晒肛，入院縫咗37針，係黑嘅，都係嗰句，最緊要個人無事。

開車門畀老婆上車

　　日前晚上，梁炳夫婦去咗白沙道一間賣滑雪用品的樓上舖，兩公婆各有各睇，男嘅睇外套同褲，逐件拎出嚟望，望得好仔細，而女嘅主力睇眼鏡等裝備，認真細睇個幾鐘，兩公婆都買到嘢，每人拎住一大袋離開，梁炳見到記者，「係呀，去滑雪呀。」然後同老婆搭的士走。

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