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誕可愛B女Hosanna 陳嘉寶29歲初為人母

2019-02-01 列印
■月初生日的Anjaylia，與女兒同月出生。
■Hosanna應已出世數天，面容飽滿。
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　　29歲的陳嘉寶（Anjaylia）17年同拍拖4年的初戀男友黃頌祈結婚，翌年懷孕，昨日她在社交網誌公告順利誕下B女，女兒英文名為「Hosanna」。照片中，BB女拳頭握緊，露出小嘴，非常可愛。

　　新手媽媽Anjaylia以英文留言：「你好，我叫Hosanna，我很高興與大家見面，感謝所有朋友對我的祝福和關心，我非常健康，快樂。不過，現在的我有點怕羞，希望大家可以給予我一些空間，讓我慢慢探索這個充滿奇妙的大大美好世界。」不少圈中好友留言祝福，Anjaylia的好姐妹Cheronna(吳嘉熙)、王敏奕、龔嘉欣以及楊潮凱等等都留言表示恭喜。



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