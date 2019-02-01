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恬妞盼多拍港產片

2019-02-01 列印
■恬妞的經理人就是女兒朱宇豐。
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　　賀歲電影《如珠如寶》台前幕後舉行謝票活動，帶同女兒朱宇豐到場的恬妞笑說：「今次返嚟拍戲唔辛苦，但出席宣傳活動就好辛苦，因為以前唔會有謝票，但呢個做法都好好，可以同觀眾互動。」

　　談到農曆新年將至，恬妞今年罕有地會放15日假，擬跟媽媽及女兒一起度假後，再到北京繼續拍攝工作。恬妞指自己一直於內地拍劇及電影，所以廣東話沒有進步，香港的觀眾也不知道她仍在工作不是退休！她坦言想多拍港產片，她又爆拍《如》片時被導演林敏驄整蠱，講了一句粗口諧音對白！

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