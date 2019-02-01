﻿穩守股市樓巿 遊名勝要小心 李丞責教你豬年 趨吉避凶法

己亥豬年就快到，著名堪輿學家李丞責博士先以19年運程書名恭祝有情人「豬聯璧合」，搵錢的人就豬籠入水。他表示今年有很多大事要注意，除了股巿、樓巿是穩守的一年，貿易戰和稅項問題將有方案解決。因病星和災星在同一位置出現，要留意健康問題。天然災害有地震、地陷發生，甚至一些古老建築物有傾斜或倒塌可能，遊名勝時要小心，亦要留意南方出現火警、東南邊有風災等，難得娛樂事業和政治上帶來不少喜訊。整體上看天地人三條件，因香港是福地，望以人力挽回天運不足，相信豬年情況會慢慢好轉。



香港人最關心是樓巿和股巿，李博士稱：「睇番今年『流年飛星圖』有八白星，代表財星或人丁興旺嘅星，但八白入咗中宮受制受困，所以經濟嚟到豬年會停滯、係穩守嘅一年，大家要忍耐一下。」如果要投資房地產，短期內難以獲利，寄望秋天後較暢順。而今年北位有文昌星，水方面幾順利，水代表交通、航運、物流，如要投資，可留意這幾方面的板塊，可能成不暢旺巿道中的奇疤。



稅項問題可解決



而大家擔心的貿易戰和稅項問題，「睇番狗年二黑病星喺兌位，兌加咗禾字就係稅字，係玄學上嘅巧合。未來兌位去到一白位，雖然爭拗仍多，但一白係財星，整體比二黑好好多，代表有一連串解決或改變方案，但未必能一朝一夕圓滿解決，所以大家要靜待發展。」九紫桃花星就去到太歲位，因太歲是比較固守、嚴厲和嚴謹，一般配合九紫的情況較少，卻顯示在娛樂事業或政治上喜事重重，「譬如外國皇室添丁或一啲政治人物有家庭喜慶。」



天然災害要小心



今年西南位有五黃災星，東北位有二黑病星，兩者同在屬土的位置上出現，顯示來年健康問題值得注意，尤其是空氣污染問題。在玄學角度看天然災害會有地震、地陷，甚至一些古老建築物有傾斜或倒塌的可能，他直言：「如果大家要遊一啲名勝古蹟時要留神，可能有啲問題存在。」此外三碧是非星去到南邊，南邊的地方或國家的南方會出現火警或有大火，甚至是電腦、電訊的問題。另東南位有七赤星，七赤是破軍星代表破壞，李博士說：「大家要小心防風，亦預計嚟緊豬年我哋會因為風災而有放假嘅可能。」



撰文：李佩儀 攝影：袁東亮、謝民光



