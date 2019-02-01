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﻿趨吉避凶有法

2019-02-01 列印
西北位 今年感情姻緣受制於太歲位，一般桃花在西北位可擺放九支鮮色的花，百合花更好，有時放芙蓉晶石，傳統會做雌雄成對如鴛鴦擺設。 紅瑪瑙粉晶姻緣蓮花
正西位 正西位有助財運，可放流水擺設、水種植物或魚缸，如家居上未能配合擺放有水的物件，可放置黃水晶的杯，可以增強財運。 黃水晶旺財水晶杯
西南位 五黃位代表血光之災、嘈吵、人緣，甚至是大災難，以前的人會放八卦鏡，現今可考慮有十二生肖和八卦卦象的青銅鏡，放安忍水或青銅器都可以。 十二生肖化煞青銅鏡
東南位 在東南面的破財位，可放俗稱大肚佛的彌勒佛，代表能容天下，希望破財破少啲；如果唔鍾意佛像，放石頭、錢罌或較重的玉石擺設都可以。 彌勒佛東陵石敢當
正北位 文昌星代表讀書、考試、名譽、名氣，甚至見工，在正北位要放四枝富貴竹或文昌塔、水晶柱，可靜俏俏催旺你的文昌事業。 天然白水晶催官文昌塔
中宮位 八白財星無奈困於中宮，五黃星亦在中宮位屬土，如果在一張枱可以放財神琉璃牌在櫃桶中間，或者廳堂中央，望財星繼續生旺財氣。 黃琉璃財神令牌
東北位 東北位是病位，留意牀頭位不能在東北面，若位置不能改變，可考慮在牀頭加塊銅片去平衡磁場，或擺放開光的葫蘆、黑曜石和黑碧璽去化解。 消災化病真葫蘆
正南位 正南位有三碧是非星，通常放和合二仙或笑面公仔，以化解戾氣；有時放沉香、檀香都可以，因氣味可令人紓緩，而銅鈴頻率也有助減低脾氣。 雄獅鎮煞青銅鈴
正東位 正東位有六白，放馬形擺設最好，如果家中有其他馬形的擺設都可以，去幫補生旺這個方位，可令人活躍度提高，身體都較健康。 馬上發財
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  豬年有喜亦有憂，想趨吉避凶，李博士表示在今年2月4日即立春的日子後，可開始下一年的風水佈局。風水佈局有分年、月、日、時，雖然吉凶星會移動，但物件未必時常要換，只稍需作調整都可以。
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