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買黑曜石手鏈辟邪 ﻿吳鎮宇﻿﻿即買即戴趕住用﻿

2019-02-02 列印
■鎮宇一眼睇中手上嘅黑曜石手鏈。
■即戴上手睇真啲，再搖吓隻手，靚吖。
■因為Sales要幫條鏈搞少少嘢，鎮宇等咗一段時間。
■鎮宇買嘢唔奄尖，睇啱即試就畀錢。
■離開時，鎮宇戴番頂帽，邊行邊摸住條鏈。
■鎮宇睇鏈之前去咗睇衫。
■鎮宇買完嘢行兩個街口上車。
■鎮宇同袁詠儀不斷到內地宣傳新片。
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　　因為要宣傳賀歲片《家和萬事驚》，吳鎮宇上個月要不斷返內地出席活動，喺香港一有時間就去Shopping，睇吓衫，買吓手鏈，但此鏈不是普通手鏈，據稱係有辟邪及吸收負能量作用嘅黑曜石手鏈。採訪：梁志明

　　上網翻查資料，黑曜石係從火山熔岩流出來的岩漿突然在水裏冷卻後形成，是一種極度辟邪，能強力化解負能量嘅水晶礦石，亦係供佛修持佈施嘅最佳寶石。

條鏈幾靚

　　當晚7點半，戴咗口罩嘅鎮宇現身銅鑼灣，見佢先去睇衫，Sales不斷同佢介紹，睇咗十分鐘乜都無買就離開，然後入咗隔籬賣飾物嘅舖頭，見佢睇兩睇已經有心水，先試戒指，再試黑曜石手鏈，手鏈好長，戴落手可以捲幾個圈，試咗一陣就入手，可能鎮宇要幫條鏈加少少嘢，所以由試到碌卡到拎走條鏈用咗45分鐘，但見佢走時即戴，仲邊行邊欣賞條鏈，咁開心咁滿足，無所謂啦。

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