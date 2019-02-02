第八場三班一六五○米泥地。選「奇真」為重心馬之前，必先要釐清一點，就是雖然其評分已減至落班邊緣，但今仗不是以減分為目標。 我輩以賽績選馬之人，在猜測幕後鬥志時，很容易犯上一個錯，就是以己見加諸於人。有時對於一些賽績一般的馬，我們以蝕偏差的角度去衡量，可能會覺得若際遇轉好便有一爭之力，故一廂情願認為必是瞄準出擊；殊不知幕後看法可能很直接，見馬匹在陣上無威脅，便認定要先減分，所以出賽意圖可能根本是另一回事。 「奇真」過往以谷草一哩最為首本，今季卻一直集中跑田草，明顯就是以減分為目標，至於在172場次跑獲位置，純粹是遇上一組太弱的對手而已。現時已減至六十二分，正所謂家鄉在望之際，...

2019-02-02