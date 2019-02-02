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新井浩文涉強暴女按摩師被捕

2019-02-02 列印
■新井浩文被指強暴女按摩師，事業恐玩完。網上圖片
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　　曾演出過日本電影《100円之戀》、《銀魂》等著名作品的40歲男配角新井浩文，昨日突被爆涉性侵一名女按摩師，有報道指去年7月某日，新井電召一名約30多歲的女按摩師上門按摩，期間涉性侵，受害者去年8月報案指被新井強暴。日本警方昨到新井的住所蒐證，並將新井帶返警署問話。日本傳媒指新井承認犯事，警方以「強制性交」罪名拘捕他。

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