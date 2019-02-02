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鈕承澤被起訴強制性交罪

2019-02-02 列印
■鈕承澤早前因性侵案到警署接受調查。 資料圖片
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　　53歲台灣導演鈕承澤去年11月23日，涉嫌在家中性侵女工作人員，昨日台北地檢署公佈調查結果，檢方比對鈕承澤與被害人身上留下的DNA，確認他有侵入被害人的下體，另外，亦在被害人的胸部驗到鈕承澤的口水DNA。

　　檢方又表示鈕承澤託詞與受害人「互有好感」，又以「喝醉」為由卸責，但經調查，受害人與鈕承澤除了《跑馬》劇組工作外，並無其他私下互動，鈕在案發後不斷傳訊息給被害人，警方認定鈕並未醉到意識不清，決定以「強制性交罪」起訴他。

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