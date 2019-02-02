﻿名人紅星到賀 求婚鑽戒閃爆 湛琪清嫁金承威咀不停甜蜜滿瀉

汪詩詩表妹湛琪清（Jessica）與東亞銀行主席李國寶的姨甥金承威（Kenneth）拍拖兩年，昨日舉行婚禮，早上在教堂簽紙後，晚上在灣仔君悅酒店筵開近50席婚宴，城中名人紅星紛至送上祝福。新娘Jessica戴上逾四卡求婚鑽戒閃爆全場，一對新人應記者要求四度咀嘴兼錫面，甜到爆。



一對新人於昨晨11時在聖約翰大教堂舉行結婚及註冊儀式，甄子丹與兒子結伴到場，其後汪詩詩和妹妹汪圓圓穿粉紅色背心長裙的姊妹裝現身，隨後兄弟姊妹團、汪圓圓老公蔡加讚和奶奶蔡李惠莉、琦琦、新郎姨丈李國寶和太太等亦陸續抵達。



早上10時50分，「BATMAN」車牌的勞斯萊斯花車駛到，新娘Jessica和父親下車時，詩詩和圓圓為新娘整理拖尾頭紗。一對新人在神父見證下完成交換戒指和註冊儀式，兩人步出教堂逐一與賓客合照，並應傳媒要求拍照；Jessica與老公兩度吻臉和咀嘴，當聽到傳媒稱呼金生、金太時，Jessica驚喜甜笑道：「Oh My God！第一次聽到呀！」



四度咀嘴兩度錫臉



晚上一對新人假灣仔君悅酒店擺婚宴，詩詩與甄子丹、圓圓與蔡加讚、新郎舅父潘迪生和姨丈李國寶、楊受成夫婦、何正德與林恬兒伉儷等到賀。身穿低胸純白婚紗，戴上婚戒及逾四卡求婚鑽戒的新娘Jessica挽着新郎Kenneth在婚宴開始前現身受訪，拍照時恩愛四度咀嘴加兩度錫臉。



Jessica坦言緊張得吃不下又擠不出笑容，當見到親人時即激動落淚，身旁的Kenneth笑老婆在教堂不停哭又索鼻涕，自己則在心裏哭。新郎又大讚老婆性格隨和易O氹，但Jessica卻把隨和聽錯成隨便，Kenneth笑她廣東話一向差，爆裝修新居時她把起焗爐講成起閣樓鬧笑話。問到想生幾多個BB，Kenneth坦言隨緣；至於給太太幾多分，Kenneth想一想才答當然滿分，Jessica打情罵俏笑老公竟要想想才答這麼慢，他立即醒目的說：「我要想想給200分還是1000分，總之滿分！」



詩詩和圓圓均表示有感動落淚，談到Jessica穿上圓圓當年出嫁的中式裙褂，圓圓解釋這套裙褂很有意義，表妹傳承的感覺很特別。