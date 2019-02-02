﻿期待老友林峯結婚 吳卓羲黃宗澤要做花仔花女

邵氏兄弟《飛虎之雷霆極戰》昨晚舉行煞科宴暨團年飯，劇中主要演員，包括苗僑偉、吳卓羲、黃宗澤、馬德鐘、吳業坤、苟芸慧等出席。吳卓羲和黃宗澤提到老友林峯好事近，雖然他們堅稱未收到消息，但預告到時可扮花仔花女。



撐着拐杖到場的黃宗澤，談到終於煞科，他即笑說：「美其名就煞科宴，我就仲有一日戲要拍，係撞車戲同陳山聰、吳業坤一齊拍。咁當然我用替身啦，不過都考演技，又要扮跑又要扮被撞。」談到可希望添食拍第三輯，他們異口同聲表示要先看收視再談添食，吳卓羲說：「成績好唔介意拍嘅！但都要睇返三哥，今次拍得舒服都係靠三哥，因為係三哥要求秋冬拍。」提到早前林峯舉行飯局，有指於吳卓羲、黃宗澤、梁競徽等好友面前公佈婚訊。吳卓羲說：「無喎！完全無提過，當日基本上係為梁競徽慶祝攞『最佳男配角』。一係阿峯收得好埋，一係完全無呢件事發生。」談到若林峯跟張馨月結婚會否做兄弟，他笑說：「係啊！我做花仔，黃宗澤扮花女。（林峯好事近？）唔知啊！唔講呢啲喇，今日係煞科宴。」談到農曆新年，吳卓羲透露要到加國登台， 黃宗澤笑說：「新年Book咗物理治療師，我同物理治療師過。」



剛簽約邵氏的馬德鐘笑言來感受氣氛，望有份演第三輯，更謂想演反派覺得更過癮好玩，而新年他未有工作，會跟家人到澳洲過熱辣辣新年。另外，苟芸慧在丈夫陸漢洋陪同下出席，劇中苟姑娘跟馬國明演夫妻，而角色跟她真實性格很大差別，好潑辣會連珠炮發指罵馬明。她笑笑說：「好多謝現實嘅丈夫，同我練習、對戲。」陸漢洋笑着說：「我咪學馬明囉，呆咗咁應對。」談到農曆新年，他們打算留港派雙封利是送祝福給親友。