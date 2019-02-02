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﻿為新戲增肥十多磅 DaDa呻年紀大難減體重

2019-02-02 列印
■DaDa身後亦貼上戲名貼紙造勢。
■天佑（前右三）等一班演員即場大派利是。
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　　陳靜（DaDa）、徐天佑及導演彭浩翔等，前晚到九龍灣出席戲院開幕兼電影《恭喜八婆》賀歲場活動，DaDa表示以往新年都會去上海和公公婆婆過年，但今年有戲上映，要留待過年後才回鄉，她指活動前已在旺角連走幾間戲院謝票，笑謂今年賀歲片對手眾多，希望《恭》片能有好成績。DaDa又說早前接部電影要增肥，但肥了10幾磅後又發現要先拍瘦的部份，所以過年後要再減肥，她說：「現在年紀大，不可能回復以前磅數，會健康地減。」

　　剛從美國返港的天佑，此行是陪太太入貨，更一早買了NBA球賽門票打算一睹勒邦占士風采，可惜對方因傷未有出賽令他大失所望。天佑又提到正式拍《恭》片前一晚，彭浩翔才告訴他與陳奐仁演情侶，雖最親熱的只是攬攬，但導演除要求他扮「任何仁」之餘，又要他做一些很私人很尷尬的事，令他一度懷疑超過尺度，最後只拍了背面鏡頭。
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