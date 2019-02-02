﻿青雲欣然扮衰格 張家輝深不可測 麥兆輝揭《廉政風雲》兩大影帝底牌

兩大影帝劉青雲、張家輝及兩大影后林嘉欣、袁詠儀演出的英皇電影賀歲猛片《廉政風雲 煙幕》，將於豬年大年初一上畫，該片編劇及導演麥兆輝直言，雖然對手眾多，但這絕對是一個好檔期，「新年應該是看有質素的電影，同一檔期很多都是喜劇，或者專誠為賀歲而拍，七、八年前賀歲票房冠軍不是笑片而是《霍元甲》，全套戲殺殺殺，新年一樣大賣，我這部又怎算不吉利呢？這部片籌備了兩年，拍攝日數也要60多個工作天，導演這個工作，我一向是絕對認真的。」他亦暢談與雙帝雙后合作的點滴。



談到為何選擇廉政公署作為題材？麥兆輝坦言在紀律部隊中，廉署是最想拍但亦是最難拍的。多年來他一直苦無機會，直到兩年前廉署找他幫忙拍攝有關該署的劇集。



麥兆輝說：「於是我就獲邀去飲杯咖啡。以前我們對廉署的印象是香港的FBI，像特務般，而事實他們是很封閉，很內向，而且是眾部門中編制最少人，才千多人。這大抵跟他們要簽的保密協議有莫大關係。做廉署的人很特別、好少，內部分組全是專業行業。人數少，加上保密制，太多事情不可說，廉署做過不記名調查，原來五成以上都不說自己在廉署工作，亦是內部通婚和離婚率最高的。以上種種我覺得很有趣。寫這個故事，實在太好玩。」



麥兆輝是香港拍得最多系列式電影的導演，由《無間道》到《竊聽風雲》，現在的《廉政風雲》亦是《煙幕》《黑幕》和《內幕》三部曲。他自言一路比較幸運的是可以和很多一流的演員合作，並細道與四位影帝影后合作的點滴：



青雲看畢劇本即接演



「和青雲合作第三部戲了，我很喜歡和他合作，每次他都帶到新東西來演。他夠爽快，不喜歡的角色他一定不接。今次他演廉署總調查主任，看完劇本第一句就說：『我喜歡這角色，因為夠衰格。』」



張家輝演技仍被低估



「第一次和家輝合作，有人說他很多問題，事實看完劇本他真的由頭到尾問一次，但全部和角色有關。他犀利之處是演一個外表沒甚麼但內心複雜的角色，你告訴他的都能表達出來。即使他已經捧走幾個影帝獎項，但他仍是一個被低估的演員。他仍有很大深度待發掘。」



袁詠儀很適合演反派



「我和袁詠儀從小就認識，大家住西環警察宿舍，我媽是她爸的表姐，後來她做了我媽契女。這麼多年都不敢找她拍戲，但今次我覺得海關關長這個角色很適合她，是一個反派，雖然只有一場和青雲的文戲，但真的好好睇。」



林嘉欣不斷追求進步



「林嘉欣是一個很敏感的人，有一顆柔軟的心，這次她很辛苦，因為未演過這類角色，甚至被我鬧。她是一個不斷要求自己進步的人。」







撰文：施麗珍 撰影：譚志光



