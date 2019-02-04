﻿尹光獻計開老中青演唱會 康華想老闆簽埋阿佘做歌手

「最老新人」康華早前加盟環星娛樂，處女作《拼火花》在網上獲幾十萬點擊率，成績令人喜出望外，因此決定乘勝追擊，現已籌備第2首新歌，她說：「今次唔會再碌閨密佘詩曼張卡，唔敢打攪佢再做形象設計，希望下首歌搵埋佢一齊玩，合唱一首講打拼嘅歌就最good，佢好有義氣一直好支持我㗎。」



環星娛樂老闆張國林日前率一眾旗下歌星，包括前常任秘書長楊立門(Raymond)、莫旭秋、方俊(Aman)、太子爺張子丰(Fred)、康華、尹光，歌利雅及方麗盈食開年飯，由Aman做主廚，落手落腳做乾葱頭豉油皇大蝦、髮菜蠔豉豬手大脷炆海參、蒸鹹雞、蒸魚、土魷蒸肉餅、生菜鮑魚、臘味煲仔飯、爆炒烏賊等，食到個個大讚好味，尹光仲大大聲話：「我最鍾意叫雞！」方俊仲好識賣口乖，夾菜時會講：「添（菜）財！」O氹到老闆笑晒口大派利是。大家還興之所至合唱一曲《歡樂年年》作樂，場面溫馨。



在環星娛樂10年的尹光最近續約多10年，他指公司好Warm，老闆當他係朋友，同門歌手如兄弟姐妹咁，大家一齊玩，你幫我，我幫你，唔會有一姐一哥爭食顧慮：「新年願望最緊要老闆幫我哋搞多啲演唱會，加雙倍人工！」康華希望個個都一齊拼出火花，大豐收的她說：「出到歌真係好似發夢咁，仲有咁多圈中人撐我場，希望老細都簽埋我好姐妹阿佘，睇吓日後能否合體出歌。」至於張子丰今年會有新歌《痴心情場劍》，之前仲去日本執導埋歌，尹光即獻計搞個由3人組成的老中青演唱會，成員係一哥、一仔、一妹！至於剛完成個唱的楊立門都有興趣和對嘴形的陳志雲做棟篤笑Show，因為他喜歡幕前發展。



採訪：方騫平