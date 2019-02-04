《你咪理》貼身益王浩信 佗B香香露腰被嗌縮肚

岑麗香早前在拍攝王祖藍執導的賀歲片《你咪理，我愛你！》時，因未能公佈懷孕喜訊，因而被攝影師誤會她肥更叫她「縮肚」。香香和王浩信在片中的戲份昨日曝光，香香大晒健康性感及纖腰，王浩信就大展麒麟臂，「鼻血指數」爆晒燈。以熱褲上陣的香香更被激讚Fit到漏和「零孕味」。



身兼導演與主演的王祖藍，談到香香與王浩信的一幕貼身「倒奶」鏡頭，大爆要拍足逾一粒鐘。他謂：「佢哋兩個好有魅力，唔好辜負佢哋嘅氣質和咁Fit嘅身材，想將畫面拍攝到好唯美，也才對得起二人。」



