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楊思琦無限Loop新歌洗家人腦

2019-02-04 列印
■思琦在台上唱新歌時，囡囡上台攬着她。
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　　楊思琦昨日出席新歌《愛的森林》簽唱會，她坦言首次公開演唱新歌心情十分緊張，昨天凌晨4時便醒來！昨日適逢是她媽咪生日，可說是雙喜臨門。思琦的父母及女兒昨日也有前來撐場，見證她人生第一個簽唱會，她在台上唱歌時，囡囡還到台上攬着她。問到家人對這首歌的評價？思琦笑言在家中日播夜播無限Loop，家人被她洗腦，當然說好聽，還給100分呢。問到思琦到年底可會角逐樂壇新人獎？她稱不知道，有份參與已經開心。

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