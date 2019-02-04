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梁詠琪期待彭浩翔請浸溫泉

2019-02-04 列印
■GiGi今年會留港度歲，更教女兒講恭喜說話。
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　　梁詠琪（GiGi）、彭浩翔導演與邵音音等，昨日為賀歲片《恭喜八婆》謝票。GiGi指彭導早已報喜指《恭》片獲荷里活斟洽版權，期待看到荷里活版，她說：「八婆題材沒有地域界限，全世界都有，是講一種社會生態。」談到彭導曾揚言若票房衝破2,500萬元便請團隊去滑雪，GiGi卻想去浸溫泉。笑問是否有意「益」彭導？她笑言彭導只可出錢，無份「共浸」。此外，GiGi透露會留港過年，女兒近日亦忙於佈置屋企，亦有教她講恭賀說話。

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